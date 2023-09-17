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Комитет Госдумы по информационной политике под руководством Александра Хинштейна подтвердил, что блокировка YouTube в России пока не рассматривается до появления отечественного аналога. Хинштейн указал, что действующие платформы в России не могут полностью заменить функционал YouTube, однако это может измениться в будущем.
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Вместе с тем появились опасения касательно деятельности WhatsApp, в частности в свете нововведений по каналам. Глава комитета заявил, что блокировка мессенджера в случае запуска русскоязычных каналов рассматривается как реальный сценарий. При этом наличие множества аналогов мессенджера смягчает возможные последствия такого решения.
Парламент выразил опасения о возможном распространении дезинформации через каналы в мессенджере, касающейся деятельности государственных органов и исторических событий России.