Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Российская Госдума уточнила условия возможной блокировки YouTube и WhatsApp
Госдума России не планирует блокировать YouTube до появления достойного отечественного аналога, тогда как блокировка WhatsApp рассматривается как возможный вариант из-за опасений распространения дезинформации через русскоязычные каналы

реклама

Комитет Госдумы по информационной политике под руководством Александра Хинштейна подтвердил, что блокировка YouTube в России пока не рассматривается до появления отечественного аналога. Хинштейн указал, что действующие платформы в России не могут полностью заменить функционал YouTube, однако это может измениться в будущем.

реклама

Вместе с тем появились опасения касательно деятельности WhatsApp, в частности в свете нововведений по каналам. Глава комитета заявил, что блокировка мессенджера в случае запуска русскоязычных каналов рассматривается как реальный сценарий. При этом наличие множества аналогов мессенджера смягчает возможные последствия такого решения.

Парламент выразил опасения о возможном распространении дезинформации через каналы в мессенджере, касающейся деятельности государственных органов и исторических событий России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
Источник: rb.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
7
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
12
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
2
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
2
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
1
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
1
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
4
Пентагон: Украина наладила выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах
+
Президент США Джо Байден счел, что Китай «не так уж и уважает» Россию
2
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8
Олег Соскин: Украина потеряла доступ к Черному морю
7

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
35
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
31
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
ТОП-15 мифов о ноутбуках
96
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
7
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
6
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
9

Сейчас обсуждают

Кристофер Молтисанти
16:32
Объективный комментарий)
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
dimkahon
16:30
Приезжай к нам, поработай. Ну двух работах если 50 выйдет, я тебе тортик куплю.
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
DIP48
16:25
P.S. вот смех, оказывается слово г.а.л.у.ш.к.и нельзя на оверклокерах употреблять, запретные слова))). Требуется аж одобрение м.о.д.е.р.а.т.о.р.а.
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Стёпа Кривоногов
16:23
у меня 86-91 лэтэнси на ddr5 частота 5200, мать asrock b760m pro rs, проц i5 12400f, как снизить эту латентность, есть совет?
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
DIP48
16:22
В линуксах при установке драйверов NVidia тоже все работает. Частоты и напряжения видеокарте снижаются без нагрузки
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
DIP48
16:20
83 Мб без спросу насосала автору система.))) Как перестать ржать. По моему это уже диагноз. Не зря же столько анекдотов про одну ближневосточную национальность распространены. Классический пример жмо...
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Shatun29
16:20
Ракеты принадлежат тем у кого коды запуска, не важно на какой территории. Ровно как и коды запуска натовский в руках сша в виде командования блоком, куда бы они их не поставили, иначе эти самые боегол...
Блинкен: Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать ATACMS
DIP48
16:19
Какая новая видеокарта ?!))) Для него скачать 83 Мб - страшная трата.))) Работа, о чем вы. И вообще, в слове "работа" есть слово "раб". А у нас любитель свободы)))
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
ЧatoБoт
16:18
Осталось дождаться релиза и оценить.
The Astronauts раскрыли новые подробности и системные требования мрачного шутера Witchfire
Enforsen Bsv
16:16
Давно бы отключили этот Ютуб , делов то ... Как только отключат , найдется другое ... ... Рено если бы не отключило своё ПО , Автоваз до сих пор сидел бы на чужом... как только отключили. так сразу на...
«Адекватной и полноценной замены Youtube в России пока нет» – депутат Госдумы Хинштейн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем