Госдума России не планирует блокировать YouTube до появления достойного отечественного аналога, тогда как блокировка WhatsApp рассматривается как возможный вариант из-за опасений распространения дезинформации через русскоязычные каналы

Комитет Госдумы по информационной политике под руководством Александра Хинштейна подтвердил, что блокировка YouTube в России пока не рассматривается до появления отечественного аналога. Хинштейн указал, что действующие платформы в России не могут полностью заменить функционал YouTube, однако это может измениться в будущем.

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Вместе с тем появились опасения касательно деятельности WhatsApp, в частности в свете нововведений по каналам. Глава комитета заявил, что блокировка мессенджера в случае запуска русскоязычных каналов рассматривается как реальный сценарий. При этом наличие множества аналогов мессенджера смягчает возможные последствия такого решения.

Парламент выразил опасения о возможном распространении дезинформации через каналы в мессенджере, касающейся деятельности государственных органов и исторических событий России.