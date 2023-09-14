Spotify запускает инструмент Showcase, который позволяет артистам продвигать свою музыку на платной основе

Spotify предоставляет артистам новый инструмент под названием Showcase, который позволяет им продвигать свои песни и альбомы за определенную плату.

реклама

Теперь музыканты могут рекламировать как отдельные композиции, так и целые музыкальные альбомы с помощью специальных баннеров, предупреждающих пользователей, что данная музыка отображается в качестве рекламы.

Чтобы воспользоваться функцией Showcase, артистам необходимо иметь не менее 1 тысячи прослушиваний за предыдущий месяц. Spotify признает важность продвижения альбомов, утверждая, что до 75% всех ежегодных прослушиваний происходят в первый месяц после релиза трека или альбома.

Эта функция будет доступна артистам в 30 странах, что позволит им активнее продвигать свои музыкальные произведения и привлекать новых слушателей. Spotify продолжает усовершенствовать свой сервис, добавляя новые инструменты и возможности для музыкантов и пользователей.