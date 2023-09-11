В японском городе Кумамото вводят роботов для детей, которые боятся посещать школу

В ответ на растущие вызовы современного общества, особенно после длительного периода пандемии, город Кумамото в Японии решил идти в ногу со временем, вводя роботов-аватаров в своих школах. Эти высокотехнологичные помощники созданы для поддержки детей, столкнувшихся с проблемами социофобии и тревожности, предоставляя им возможность обучаться в классе без физического присутствия.

реклама

Дети, работающие с этими роботами, смогут через интегрированные планшеты принимать активное участие в учебных занятиях, общаться с учителями и сверстниками. Роботы будут оснащены современными микрофонами, динамиками и камерами, что создаст иллюзию присутствия ученика в классе.

Эта инициатива, финансирование которой уже утверждено в бюджете на 2023 год, ожидается стать мостом, помогающим школьникам плавно вернуться в школьное общество после длительного перерыва.

Проект планируется на ноябрь 2023 года, и его результаты, безусловно, будут тщательно анализироваться другими городами и странами.

Подобные меры показывают, как технологии могут помочь адаптировать классическое образование к новым реалиям и служить поддержкой для учащихся в сложных периодах их жизни.