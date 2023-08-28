На выставке автомобилей в Чэнду, компания JAC представила свой новый "умный гибридный MPV" под названием "瑞风 RF8

28 августа 2023 года, во время проведения автосалона в Чэнду, был представлен вариант серийного производства автомобиля MPV под названием "瑞风 RF8", разработанный в сотрудничестве компании Jianghuai Automobile Group (江淮汽车) и Huawei.

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На выставке был раскрыт новый автомобиль с интегрированной последней версией чипсета от Huawei - 9610A, предназначенного для автомобилей. Этот чипсет обладает высокой вычислительной мощностью, достигающей 200 тысяч DMIPS (операций с плавающей запятой в секунду).

Эффективность этого чипсета можно сравнить с чипсетом Qualcomm 8155, использующим технологию 5 нм (нанометров), который применяется в автомобильных системах и предоставляет вычислительную мощность более чем в два раза ниже - около 100 тысяч DMIPS.

Как справка, чипсет Qualcomm 8155 (Snapdragon 8155) с платформой четвертого поколения на базе архитектуры Kryo имеет многократно меньшую вычислительную мощность в сравнении с новым чипсетом 9610A.

Этот новый чипсет, 9610A, призван сделать автомобильные системы более интеллектуальными и продвинутыми. Важно отметить, что он использует 14-нм технологии для своей архитектуры, что означает, что он обеспечивает высокую производительность, поддерживая множество задач, которые могут выполняться автомобильными системами, и оставаясь на уровне производительности с 5-нм чипсетами от Qualcomm.

Кратко говоря, новый чипсет 9610A от Huawei предоставляет значительную вычислительную мощность для автомобильных систем, что делает его конкурентоспособным даже в сравнении с современными чипсетами других производителей.