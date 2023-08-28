Starfield уже совсем близко, и Bethesda раскрыла сроки глобального выпуска, а также минимальные и рекомендуемые характеристики ПК

Игровая студия Bethesda анонсировала глобальный выпуск своей новой игры Starfield и представила характеристики ПК, необходимые для запуска игры. Дата релиза для раннего доступа запланирована на 1 сентября 2023 года.

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Согласно объявлению, игроки, оформившие предварительный заказ или приобретшие премиум-версии, смогут начать путешествие по миру Starfield уже 1 сентября, а обладатели стандартной версии - с 6 сентября.

Стоит отметить, что жители восточного и тихоокеанского поясов смогут начать играть уже 31 августа в 17:00 по тихоокеанскому времени или 20:00 по восточному времени. Это соответствует 1 сентября в 1:00 по британскому времени и 10:00 по австралийскому восточному времени.

Что касается характеристик ПК для Starfield, как минимальные, так и рекомендуемые требования включают наличие SSD и свободного места объемом 125 ГБ. Вот подробности:

МИНИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система: Windows 10 версии 21H1 (10.0.19043)

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: версия 12

Хранилище: 125 ГБ свободного места

Дополнительные требования: Требуется твердотельный накопитель

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система: Windows 10/11 с обновлениями

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 125 ГБ свободного места

Дополнительные требования: Требуется твердотельный накопитель

Игра также будет поддерживать разрешение 4K и 30 кадров в секунду на Xbox Series X и 1440p и 30 кадров в секунду на Xbox Series S. Это было сделано для обеспечения стабильной производительности игры.