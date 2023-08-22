Московский автозавод "Москвич" представляет свою стратегию на 2024 год: больше автомобилей, новые модели и уверенное движение вперед

На престижном международном московском автомобильном форуме IMAF-2023, который состоялся 22 августа, автозавод "Москвич" выступил с амбициозными планами и стратегией на будущее. Представители завода поделились своим видением производства на ближайший год и выразили уверенность в успешном выполнении поставленных задач.

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Основные моменты и нововведения планов "Москвича"

Производственные планы. До завершения 2023 года завод намерен выпустить порядка 30 тыс. автомобилей. Этот показатель станет лишь прелюдией к 2024 году, когда планируется производство 44 тыс. машин. Из них особое внимание привлекает 4 тыс. автомобилей на электронной начинке, подтверждая тенденцию к экологичности и модернизации транспорта.

До завершения 2023 года завод намерен выпустить порядка 30 тыс. автомобилей. Этот показатель станет лишь прелюдией к 2024 году, когда планируется производство 44 тыс. машин. Из них особое внимание привлекает 4 тыс. автомобилей на электронной начинке, подтверждая тенденцию к экологичности и модернизации транспорта. Обновление модельного ряда. В ассортименте автозавода предстоит появление двух новых моделей – "Москвич 5" и "Москвич 8", которые дополнят текущий ряд, в который входят "Москвич 3" с начальной стоимостью 2,22 млн рублей и электроверсия этой модели – "Москвич 3е", цена которой начинается от 3,95 млн рублей. Также в планах – выпуск автомобиля в кузове лифтбек под названием "Москвич 6", старт продаж которого ожидается уже осенью текущего года.

В ассортименте автозавода предстоит появление двух новых моделей – "Москвич 5" и "Москвич 8", которые дополнят текущий ряд, в который входят "Москвич 3" с начальной стоимостью 2,22 млн рублей и электроверсия этой модели – "Москвич 3е", цена которой начинается от 3,95 млн рублей. Также в планах – выпуск автомобиля в кузове лифтбек под названием "Москвич 6", старт продаж которого ожидается уже осенью текущего года. Тендеры и государственные заказы. В 2022 году завод участвовал всего в одном тендере на автомобили. Однако 2023 год принес значительное увеличение числа тендеров с общей стоимостью заказов в 52 млн рублей. С учетом текущего политического курса на поддержку отечественного автопрома и рекомендаций Президента РФ по переходу госслужащих на автомобили российского производства, "Москвич" может стать ключевым игроком на рынке госзакупок.

В целом, планы и стратегия "Москвича" демонстрируют уверенное движение вперед, стремление к модернизации и акцент на развитие в соответствии с мировыми трендами и национальными приоритетами.