Немецкий дизайнер Милош Йованович представил концепт электровелосипеда eCycle

С ростом популярности электровелосипедов, которая в настоящее время прирастает на 10% ежегодно, дизайн становится центральным элементом привлекательности продукта для потребителей. Именно внешний вид электровелосипеда часто становится решающим фактором при выборе. Талантливые дизайнеры со всего мира активно работают над созданием уникальных и гармоничных дизайнов, в которых технические компоненты, такие как мотор и аккумулятор, естественно интегрируются в структуру двухколесного средства.

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Недавно немецкий дизайнер Милош Йованович представил свой концепт электровелосипеда под названием eCycle. Этот концепт представляет собой сочетание современных технологий и ретро дизайна. Главной особенностью велосипеда является гидроформованная алюминиевая рама, которая обеспечивает высокую прочность и легкий вес. А благодаря ригидной вилке управление становится максимально точным.

Однако наибольший интерес представляет съемная аккумуляторная батарея, размещенная в верхней части рамы и стилизованная под бензобак ретро мотоциклов. Этот акцент не только придает велосипеду уникальный внешний вид, но и обеспечивает удобный доступ к батарее. Добавленная подсветка делает движение на велосипеде безопаснее в условиях плохой видимости.

Трансмиссия eCycle оснащена зубчатым ременным приводом и центральным электромотором, что гарантирует плавность и надежность передачи мощности. Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают отличное торможение в любых условиях.

Завершающей частью новости является решение компании Komsa Garage GmbH из города Хартмансдорф (Германия) использовать данный концепт для создания своего нового модельного ряда электровелосипедов. Это дает надежду на скорое появление eCycle на европейских улицах.