Компания iQOO представила технические характеристики новой смартфонной серии iQOO Z8





Компания iQOO, работая над своей новой серией смартфонов iQOO Z8, анонсировала технические характеристики модели iQOO Z8. По информации, раскрытой известным блогером Digital Chat Station на платформе Weibo, устройство будет доступно в двух вариантах оперативной памяти - 8GB и 12GB, и будет работать на базе последней версии операционной системы OriginOS 3.0, основанной на Android.

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Согласно утечке, iQOO Z8 будет оснащен мощным чипсетом Dimensity 8200 от MediaTek, который представляет собой 4-нм процессор с 4-ядерным комплексом Cortex A78 (1 ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц и 3 ядра с тактовой частотой 3,0 ГГц) и 4 ядрами Cortex A55 (2,0 ГГц). Графический процессор Mali-G610 MC6 также будет присутствовать в составе устройства.

Смартфон оборудован плоским LCD-дисплеем размером около 6,64 дюйма с разрешением Full-HD+ (2388*1080px). В передней части находится 16 МП фронтальная камера. Сзади устройства размещается двойная камера, включая 64-мегапиксельный объектив с оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельный объектив (возможно, макро или глубины).

Ожидается, что iQOO Z8 получит батарею ёмкостью 5000mAh с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ближайшие дни, скорее всего, принесут официальные анонсы и дату запуска новой серии iQOO Z8, а также информацию о стоимости устройств.