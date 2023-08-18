Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления визы.

Первая пятерка российских туристов отправилась в Китай без необходимости оформления виз. Группа успешно провела двухдневный тур в городе Хэйхэ и вернулась в Благовещенск, после прохождения всех требуемых процедур на пунктах пропуска. Этот тестовый запуск организован для проверки и налаживания механизмов взаимодействия между российскими и китайскими органами.

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Ожидается, что на следующей неделе начнется регулярное безвизовое путешествие туристических групп из России в Китай. Три туроператора, включенных в перечень Минэкономразвития, будут организовывать поездки через Амурскую область.

Ранее, для въезда в Китай, россиянам необходимо было оформлять индивидуальные визы. Однако, с возобновлением действия межправительственного соглашения от 2000 года, туристические группы смогут путешествовать в Китай без оформления визы. Этот шаг означает новый этап в сотрудничестве России и Китая в сфере туризма и обмена культурным опытом.