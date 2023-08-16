Объявление Binance о закрытии сервиса Binance Connect спровоцировало внезапное падение криптовалютного рынка





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Сообщение от Binance о закрытии своего сервиса купли-продажи Binance Connect привело к внезапному обвалу криптовалютного рынка. Вчера, 15 августа, все криптовалюты одновременно подешевели, вызвав более чем 1% снижение цен на биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Этот неожиданный сдвиг привел к масштабным распродажам токенов DeFi, и за последние сутки общая сумма ликвидированных криптовалют составила почти 140 миллионов долларов.

Появление информации о намерении Binance закрыть Binance Connect через год после его запуска стало одной из главных причин начавшихся распродаж. Несмотря на то, что сервис Binance Connect поддерживает всего 50 криптовалют, его закрытие вызвало значительную реакцию на рынке.

Согласно данным Coinglass, за последний день было ликвидировано длинных позиций на сумму 129 миллионов долларов, а общее число ликвидированных трейдеров составило почти 63 тысячи. Одним из наиболее значительных ордеров на ликвидацию был ордер на пару ETHUSDT на бирже Binance, стоимостью 2,34 миллиона долларов.

Таким образом, решение Binance о закрытии своего сервиса оказало значительное влияние на криптовалютный рынок, вызвав волны продаж и снижение цен на основные активы.