В Россию прибыл Honor Pad X9 – со скидками к учебному году

Компания Honor представила российским покупателям свою новую разработку — планшет Honor Pad X9. Этот стильный и мощный девайс уже доступен во всех крупных сетях розничной торговли. В Китае модель известна как Honor Pad X8 Pro.

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Внешний вид устройства поражает с первого взгляда: металлический корпус с минималистичным дизайном, удобство которого подчеркнуто тонкостью всего 6,9 мм и весом 495 граммов. Планшет доступен в элегантном цвете «Космический серый», который идеально впишется в образ современного человека.

Ключевой особенностью новинки является ее 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2K (2000 х 1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Он обещает живые и яркие цвета, что сделает просмотр видео и работу с текстами настоящим удовольствием.

Звук в Honor Pad X9 тоже не подкачает: аудиосистема из шести динамиков, размещенных по трём сторонам устройства, обещает качественное и насыщенное звучание.

Планшет оснащен двумя 5-мегапиксельными камерами, SoC Qualcomm Snapdragon 685 и аккумулятором емкостью 7250 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Управляется устройство операционной системой Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1.

Для тех, кто хочет успеть приобрести новинку по выгодной цене, компания Honor предлагает специальное предложение. С 16 августа по 11 сентября планшет можно купить всего за 22 999 рублей в версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. После окончания акции его стоимость составит 24 999 рублей.

Таким образом, Honor Pad X9 станет отличным выбором для студентов и школьников в преддверии нового учебного года, а также для всех, кто ценит качественные и функциональные гаджеты в своей повседневной жизни.