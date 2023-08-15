Об этом сообщила Financial Times

Современная гонка за передовыми достижениями в области генеративного искусственного интеллекта заняла в свои ряды арабских разработчиков. Согласно информации из Financial Times, команды из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов решили внести свой вклад в развитие этой области, массово закупив передовые ускорители вычислений NVIDIA H100. Это стремление вызвало интерес инвесторов и привело к 7% росту акций компании NVIDIA.

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Как стало известно, Саудовская Аравия уже приобрела более 3000 ускорителей NVIDIA H100, каждый из которых оценивается в $40 000. Разработчики из ОАЭ также не остаются в стороне: они не только закупают H100 в большом количестве, но и активно работают над собственной языковой моделью Falcon. Технологический Институт Инноваций, который поддерживается властями ОАЭ, предоставляет все необходимые ресурсы для успешной реализации этой задачи.

Прогнозы показывают, что TSMC в текущем году сможет произвести около 550 000 ускорителей NVIDIA H100, приоритет отдается американским заказчикам. Это означает, что другим клиентам останется ограниченное количество ускорителей, что приводит к оживленной конкуренции за доступ к ним. В Саудовской Аравии разработчики планируют использовать как H100, так и уже имеющиеся ускорители A100 для создания мощных систем. Они также будут использовать гибридные ускорители семейства Grace Hopper, которые были недавно представлены компанией NVIDIA. Стоит отметить, что специалисты из Китая, попавшие в Саудовскую Аравию из-за санкций, также будут внедрять свой опыт в проекты.

В Объединенных Арабских Эмиратах разработчики успешно обучили языковую модель Falcon на 384 ускорителях NVIDIA A100 за немногим более двух месяцев. Этот успех привлек внимание властей, которые закупили тысячи ускорителей NVIDIA для дальнейшей работы. Однако попытки вступить в сотрудничество с зарубежными стартапами пока остаются безрезультатными.

Аналитики из Morgan Stanley повысили прогноз по стоимости акций NVIDIA до $500 за акцию. Они уверены, что компания обеспечена заказами на ускорители на несколько кварталов вперед. Недостаток производственных мощностей сохранится до середины следующего года, что также окажет влияние на прибыльность компании. В связи с этим аналитики осторожно оценивают прирост выручки NVIDIA в текущем квартале: ожидается, что она поднимется с $11 млрд до $12-13,5 млрд. В перспективе выручка от серверных решений NVIDIA может достичь $15 млрд за несколько следующих кварталов, согласно представителям Morgan Stanley.