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Первые 4 места в ТОП-5 OLED-смартфонов у Apple
Во втором квартале 2023 года Apple доминировала в рейтинге самых продаваемых OLED-смартфонов, занимая первые четыре места

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Во втором квартале 2023 года рынок OLED-смартфонов продолжал активно развиваться, а один производитель выделился особенно ярко. По данным отчета консалтинговой компании DSCC, во втором квартале 2023 года глобальные поставки OLED-панелей составили 170 миллионов штук, что на 10% больше, чем в первом квартале этого же года, но на 2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Отчет показывает, что продажи OLED-панелей для смартфонов выросли на 4% квартал к кварталу и на 1% год к году. В частности, смартфоны Apple занимают четыре лидирующих позиции среди моделей с самыми высокими объемами продаж OLED-панелей:

  • iPhone 14: доля от общих поставок OLED – 15,3%
  • iPhone 13: доля от общих поставок OLED – 11,1%
  • iPhone 14 Pro Max: доля от общих поставок OLED – 10,7%
  • iPhone 14 Pro: доля от общих поставок OLED – 9,2%

Пятое место в рейтинге занимает Samsung Galaxy S23 Ultra с долей от общих поставок OLED – 5,2%.

Также отчет подчеркивает, что, несмотря на впечатляющие позиции iPhone, доля Apple в общем объеме поставок OLED-панелей упала с 39% в первом квартале 2023 года до 32% во втором квартале. Аналитики связывают это с относительно слабыми продажами модели iPhone 14 Pro.

С точки зрения конкурентов, доля рынка Samsung составила 23%, что ниже, чем 26% в первом квартале 2023 года. Xiaomi, Honor и Vivo также показывают рост в своих долях на рынке OLED.

Эти данные свидетельствуют о постепенной стабилизации рынка OLED и сохранении лидирующих позиций Apple в сегменте смартфонов с OLED-дисплеями.

Apple продолжает оставаться ключевым игроком на рынке смартфонов с OLED-дисплеями, занимая первые четыре позиции в мировом рейтинге. Несмотря на некоторое снижение доли рынка во втором квартале 2023 года, iPhone сохраняет свою популярность среди потребителей.

В то же время, конкуренты, такие как Samsung и новые растущие бренды, например, Xiaomi и Honor, активно увеличивают свои позиции, что обещает жаркую конкуренцию в ближайшем будущем. Эти динамичные изменения на рынке OLED-смартфонов подчеркивают важность инноваций и качества продукции, которые будут определять лидеров этого сегмента в следующих кварталах.

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