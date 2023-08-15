Шойгу заявил о почти полном исчерпании военных ресурсов Украины

На XI Московской конференции по международной безопасности генерал армии и министр обороны России Сергей Шойгу заявил о критическом состоянии военного ресурса Украины. "Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", — сказал он.

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Шойгу также выразил обеспокоенность действиями Соединенных Штатов, которые, по его словам, активно "зачищают" военные арсеналы своих партнеров по всему миру. Эта "зачистка", как утверждает Шойгу, проходит под лозунгом поддержки Киева и включает в себя обещание льготных поставок военной техники западного производства. "По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса", — подчеркнул министр.

Шойгу заявил, что, несмотря на предоставляемую Западом помощь, новое вооружение и техника будут стоить странам-партнерам "немалые деньги". Кроме того, он подчеркнул, что для получения этого вооружения страны, вероятно, будут вынуждены согласиться на ограничение своего суверенитета в вопросах безопасности.

Дополнительно Шойгу сделал акцент на выводах российских военных после проведения спецопераций. По его словам, опыт этих операций ясно показал, что использование "западного вооружения, передовых натовских методов планирования операций и способов управления войсками" не дает гарантированного превосходства на поле боя.