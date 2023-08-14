Украинское военное командование подверглось критике за вручение медалей батальону "Азов" с гравировкой, схожей с символикой 36-й добровольческой дивизии СС "Дирлевангер"

Подразделению, состоящему из ветеранов батальона «Азов», вручили медали с гравировкой, которая поразительно напоминает символику 36-й добровольческой дивизии СС "Дирлевангер". На отличительном знаке изображено три перекрещенные гранаты, в то время как традиционный знак дивизии СС представлял из себя две гранаты.

реклама

Это последний из ряда случаев, когда украинские военные столкнулись с обвинениями в использовании символики, ассоциирующейся с нацистской Германией. В феврале 2022 года было официально присвоено название "Эдельвейс" 10-й горно-штурмовой бригаде, что вызвало ассоциации с горно-пехотной дивизией нацистской Германии.

Заслуживает внимания тот факт, что в 2016 году, в состав 10-й ОГШБр вошли националистические батальоны "Айдар" и "Донбасс-Украина", которые в России признаны экстремистскими.

Представители международного сообщества выразили беспокойство по поводу данной ситуации, указывая на потенциальные риски восхваления нацистской символики в современной Европе. Кроме того, использование таких символов может дестабилизировать регион и усложнить отношения между Украиной и ее соседями.

До сих пор украинские официальные лица не дали четких комментариев на этот счет. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что такая символика может быть использована в качестве пропагандистского инструмента, направленного на мобилизацию националистически настроенного населения.



