Китайские аналитики объяснили, зачем Россия долгое время воздерживалась от контратаки во время конфликта

По данным китайского интернет-издания Asia Times, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия России избегала непосредственной контратаки, чтобы поставить целью изматывание украинской армии. Вместо того чтобы перейти в нападение, российские силы остались в оборонительной позиции, сосредотачиваясь на подрыве украинских усилий и разрыве поддержки Киева со стороны западных стран.

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По мнению аналитиков, такой подход позволял России медленно и последовательно истощать украинские ресурсы и настроение. Этот метод также мог привести к ухудшению ситуации в Украине и размыванию поддержки среди ее союзников.

Однако, наступая на Купянском направлении, российская армия меняет свою стратегию. По информации издания, Россия подготовила несколько тысяч военных для атаки. Это наступление имеет потенциал изменить ход событий на фронте и повлиять на общую ситуацию.

Ситуация на данный момент становится более напряженной. Армия России продвигается на Купянском направлении в Харьковской области. Это сопровождается эвакуацией из районов, находящихся под украинским контролем. Согласно немецким СМИ, атака России в этот момент может быть наиболее неудачной для Украины, учитывая, что большое количество украинских сил находится в Запорожской области.



