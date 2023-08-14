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Правительство России отклонило инициативу по запрету коллекторов
Правительство РФ отвергло предложение Госдумы о запрете на найм коллекторов банками и МФО, ссылаясь на интересы финансовых организаций и заемщиков.

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Попытка депутатов Госдумы от фракции ЛДПР официально запретить деятельность коллекторов не нашла поддержки со стороны правительства России. Предлагалось запретить банкам и микрофинансовым организациям привлекать специализированные службы для взыскания просроченных долгов.

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Такая инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб кредиторов, несмотря на то что в 2016 году методы работы коллекторов были существенно ограничены, исключая угрозы, шантаж и автоматические звонки.

Кабмин, однако, полагает, что полный запрет на коллекторскую деятельность может понизить уровень защищенности заемщиков и негативно сказаться на финансовом секторе, возможно, приведя к росту процентных ставок и комиссий за банковские услуги.

Отмечается также, что было принято решение дать коллекторам право отправлять должнику неограниченное количество сообщений до завершения диалога, если заемщик начал общение.

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