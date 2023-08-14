Три украинских генерала обвиняются по уголовной статье

В последние недели напряженность между Украиной и Россией продолжает нарастать. МВД России объявило о начале розыска высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Среди них – заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и генерал-майоры Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

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Эти офицеры обвиняются в ряде обстрелов территории Донбасса, осуществленных в 2016, 2017 и 2019 годах. По данным МВД России, из-за действий генералов погибли и получили ранения более 100 местных жителей.

Ранее, в конце июля, Следственный комитет России заочно предъявил обвинения троим украинским офицерам. Детали обвинений и конкретная статья Уголовного кодекса РФ, по которой ведется розыск, пока не уточняются.

Отмечается, что инциденты в Донбассе продолжают происходить регулярно. Так, недавно Вооруженные силы Украины были обвинены в разрушении штаба гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области.

Ситуация в регионе остается напряженной, и мировое сообщество призывает стороны конфликта к мирному урегулированию.