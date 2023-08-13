Военное противостояние в районе Урожайного нарастает: ВСУ закрепились на северных рубежах, однако российские войска удерживают стратегически важные позиции

Ситуация в районе села Урожайное, расположенного на Запорожском направлении, продолжает обостряться. Недавние действия ВСУ, позволившие украинским военным закрепиться на северных рубежах Урожайного, вызвали обширные дискуссии среди военных экспертов и аналитиков.

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Михаил Онуфриенко, военный аналитик, поделился своим мнением по этому поводу. По его словам, хотя ВСУ и добились небольших тактических успехов в районе села, значимость их достижений остается под вопросом. Российская сторона, в свою очередь, продолжает контролировать ключевые стратегические высоты, что затрудняет дальнейшие попытки ВСУ окончательно закрепиться в этом районе.

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», также высказал свое мнение относительно текущей обстановки. Он подчеркнул, что ситуация в Урожайном напоминает судьбу других населенных пунктов, таких как Пятихатки и Старомайорское, которые стали жертвами интенсивных боевых действий. При этом Рогов указал на последние серьезные потери украинских военных, включая потерю двух из четырех штурмовых групп морпехов и нескольких единиц бронетехники.

Будущее села Урожайное остается неопределенным, а боевые действия продолжаются. В текущий момент ключевые позиции в южной части населенного пункта остаются под контролем российских войск, несмотря на активные попытки ВСУ изменить ситуацию в свою пользу.