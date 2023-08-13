Она рассказала о тяжелых условиях содержания своей семьи: заметное похудание, давление на отца и целенаправленное отключение электричества

После госпереворота в Нигере дочь свергнутого президента Мохамеда Базума, Зазия Базум, рассказала о плачевном состоянии своей семьи. По её словам, ужасные условия содержания привели к значительному физическому истощению её родителей: её отец и мать потеряли по пять килограммов каждый, а её 22-летний брат Салем – десять.

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Дом, где удерживается семья Базума, лишен электроэнергии, несмотря на её доступность в столице Ниамей. Эта ситуация подтверждает подозрения, что путчисты целенаправленно создают сложные условия для семьи президента. Зазия утверждает, что её семья находится в темноте, несмотря на жаркую погоду, и ей сложно представить, как они выдерживают такое давление.

Психологическая сторона этого давления также становится очевидной. Зазия рассказала, что её отца пытаются заставить подписать заявление об отставке, что является формой пыток. Попытки международного сообщества вмешаться в ситуацию, в частности, попытка замгоссекретаря США Виктории Нуланд встретиться с Базумом, не увенчались успехом.

Зазия Базум выразила опасения, что военные не выпустят её отца на свободу. Она уверена, что если отпустят её отца, то он найдёт поддержку среди народа. Эта ситуация подчеркивает глубокую политическую кризисность, с которой сталкивается Нигер после госпереворота.