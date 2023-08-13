Новый учебник истории для 10-х и 11-х классов, представленный в Москве, акцентирует внимание на последних событиях в России и представляет уход западных компаний как шанс для российского бизнеса

7 августа 2023 года в Москве был представлен обновлённый учебник истории для учащихся 10-х и 11-х классов. Презентацию провели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента России Владимир Мединский. Это масштабное издание, состоящее из четырёх книг, включает в себя события, происходившие с 1970-х годов и до сегодняшнего дня.

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В числе прочего в учебнике освещена тема "спецоперации" российских войск в Украине. Рассказ об этом событии занимает особое место и сопровождается как словами президента РФ Владимира Путина о причинах начала операции, так и цитатами из других источников, чтобы дать учащимся максимально объективное представление.

Однако одной из наиболее выделяющихся частей нового учебника стала оценка событий, связанных с уходом западных компаний из России. Авторы пособия решили показать этот момент как уникальную возможность для развития российского бизнеса. В учебнике подчёркивается: "После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов".

Таким образом, новое учебное пособие, кажется, призвано не только информировать, но и мотивировать молодое поколение, показывая им, что даже в условиях мировой изоляции страны могут возникать новые и перспективные возможности для роста и развития. Учебник будет доступен для покупки за 849 рублей, и с начала учебного года 1 сентября 2023 года его начнут использовать в российских школах.