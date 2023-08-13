Астероид 6037 (1988 EG) пролетит на расстоянии около 6 млн км от Земли 23 августа

Центр изучения околоземных объектов NASA подтвердил, что астероид, известный под кодовым названием 6037 (1988 EG), пролетит рядом с Землей 23 августа этого года. Согласно данным ученых, диаметр этого космического тела варьируется в пределах от 430 до 960 метров.

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Пик приближения астероида к нашей планете ожидается в 11:18 московского времени. В этот момент расстояние между Землей и астероидом уменьшится до примерно 6,1 млн км. Хотя это и звучит как огромное расстояние, в астрономических масштабах это считается близким проходом.

Астероид движется со скоростью 14,25 км в секунду. По определению ученых, потенциально опасными считаются те объекты, которые могут приблизиться к Земле на расстояние менее 7,5 млн км. Тем не менее, текущие данные не указывают на возможное столкновение астероида с Землей в ближайшем будущем.

О возможных угрозах из космоса говорили и ранее. Так, в июле этого года астронавт Николай Железнов высказывал опасения относительно астероида Апофис, который, по его мнению, при столкновении мог бы уничтожить территорию, сравнимую с одним из регионов России. Согласно последним расчетам, Апофис пролетит вблизи Земли 13 апреля 2029 года на расстоянии 32 тыс. км.

Кроме того, в марте текущего года была получена информация о том, что астероид, размером с Пизанскую башню, может столкнуться с Землей 14 февраля 2046 года.

Ученые и специалисты NASA продолжают тщательный мониторинг космического пространства, исследуя и отслеживая объекты, которые могут представлять угрозу для нашей планеты.