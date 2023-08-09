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Шойгу выделил Польшу и Финляндию как потенциальные угрозы России
Министр обороны России Сергей Шойгу определил Польшу и Финляндию как ключевые потенциальные угрозы военной безопасности страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил глубокую озабоченность усилением военной активности на западных границах страны. Особенное беспокойство вызывает решение Финляндии о вступлении в НАТО, что ведет к двукратному увеличению сухопутной границы России со странами альянса. Возможное размещение дополнительных военных контингентов и ударных вооружений НАТО вблизи границы России также рассматривается как серьезная угроза.

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Параллельно, активная милитаризация Польши и ее стремление усилить свои вооруженные силы, поддерживаемое США, делает эту страну ключевым игроком в регионе. Дополнительное напряжение приносит усиленное военное присутствие стран НАТО в восточной Европе, включая размещение значительного количества военной техники, артиллерийских систем, самолетов и вертолетов вблизи границ России.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, также подчеркнул роль Финляндии, считая ее действия, поддерживаемые США, возможным шагом к конфронтации с Россией.

Текущие события подчеркивают сложность и многогранность геополитической обстановки в регионе, требующей внимания и анализа со стороны мирового сообщества.

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