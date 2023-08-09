Фьючерсы на нефть американской марки WTI поднялись почти до $83 за баррель. Цена нефти марки Brent почти преодолела планку в $87 за баррель

События, развернувшиеся в последние дни, ставят под вопрос стабильность мировой экономики. В ночь на субботу, украинские военные совершили атаку на российский танкер "Сиг", используя надводный дрон с 450 килограммами тротила. Подобные действия вызывают серьезные опасения среди экспертов и наблюдателей, их беспокойство обосновано.

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Основной повод для беспокойства – возможное подорожание нефти на мировом рынке. Атаки на нефтяные объекты России могут вызвать резкий подъем цен на нефть, исходя из оценок экспертов, до ста долларов за баррель и даже выше. Такие перемены ставят под угрозу стабильность глобальной экономики, так как такой резкий рост цен может подорвать ее равновесие и даже вызвать рецессию.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI — на 1,8%. Также оба сорта подорожали после сообщения о намерении Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Россия сообщила о продлении сокращения экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки.

Следует также отметить, что эта ситуация негативно отразится не только на мировой экономике, но и на Украине. Экономическая нестабильность может усугубить уже сложное положение в стране, оказав негативное влияние на ее развитие.