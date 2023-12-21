Sony продала 50 миллионов консолей PS5 за три года | По оценкам, в этом году его продажи превзошли Xbox Series X и S в три раза.

PlayStation 5 официально преодолела рубеж в 50 миллионов продаж, подтвердила компания Sony в своем блоге. Это впечатляющая цифра, учитывая множество проблем с цепочкой поставок, из-за которых PS5 оставалась в ограниченном количестве после запуска в ноябре 2020 года. Примечательно, что PS5 удалось достичь 50 миллионов продаж всего на неделю дольше, чем PlayStation 4, которой не помешали ни проблемы с цепочкой поставок, ни всемирная пандемия.

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В этом году Sony также обогнала по продажам Xbox Series X и S почти в три раза, сообщает Financial Times, основываясь на данных Ampere Analysis. Хотя Microsoft не публикует официальных данных о продажах Xbox (вы можете предположить, почему), Ampere подсчитала, что в этом году Microsoft продала 7,6 миллиона систем нового поколения (падение на 15 процентов по сравнению с 2022 годом), в то время как продажи Sony выросли на 65 процентов и достигли 22,5 миллиона единиц.

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Нетрудно понять, почему PS5 пользуется большим спросом: Sony выпустила гораздо больше необходимых игр в этом поколении (включая недавнего Человека-паука 2, а также ожидаемые сиквелы God of War Ragnarok), в то время как Microsoft оступилась с более громкими релизами, такими как Halo Infinite и Redfall. Но, возможно, у Microsoft просто другие цели. Она больше сосредоточена на продвижении подписки на Xbox Game Pass, которая также позволяет игрокам транслировать игры через облако и играть на ПК с ее конечным уровнем.