Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fourk
Sony продала 50 миллионов консолей PS5 за три года
Sony продала 50 миллионов консолей PS5 за три года | По оценкам, в этом году его продажи превзошли Xbox Series X и S в три раза.

реклама

PlayStation 5 официально преодолела рубеж в 50 миллионов продаж, подтвердила компания Sony в своем блоге. Это впечатляющая цифра, учитывая множество проблем с цепочкой поставок, из-за которых PS5 оставалась в ограниченном количестве после запуска в ноябре 2020 года. Примечательно, что PS5 удалось достичь 50 миллионов продаж всего на неделю дольше, чем PlayStation 4, которой не помешали ни проблемы с цепочкой поставок, ни всемирная пандемия.

реклама

В этом году Sony также обогнала по продажам Xbox Series X и S почти в три раза, сообщает Financial Times, основываясь на данных Ampere Analysis. Хотя Microsoft не публикует официальных данных о продажах Xbox (вы можете предположить, почему), Ampere подсчитала, что в этом году Microsoft продала 7,6 миллиона систем нового поколения (падение на 15 процентов по сравнению с 2022 годом), в то время как продажи Sony выросли на 65 процентов и достигли 22,5 миллиона единиц.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нетрудно понять, почему PS5 пользуется большим спросом: Sony выпустила гораздо больше необходимых игр в этом поколении (включая недавнего Человека-паука 2, а также ожидаемые сиквелы God of War Ragnarok), в то время как Microsoft оступилась с более громкими релизами, такими как Halo Infinite и Redfall. Но, возможно, у Microsoft просто другие цели. Она больше сосредоточена на продвижении подписки на Xbox Game Pass, которая также позволяет игрокам транслировать игры через облако и играть на ПК с ее конечным уровнем.

#sony #ps5 #продажи #playsation #продажи playstation 5
Источник: engadget.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony добилась успеха с PlayStation 5, несмотря на пандемию и дефицит компонентов
Хакеры опубликовали массу информации касательно Marvel’s Wolverine
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
62
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
+
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
20
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
31

Сейчас обсуждают

si-cat
21:57
Нет будущего ни у 4й серии зелёных, ни у 7й серии красных - что оба производителя откровенно и заявляли.. Вся выгода выбранного варианта - экономия в деньгах и потреблении.
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Degit22
21:52
А цена электричества?
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
Марат Мухамедьяров
21:50
Если уж бросился кого то в чём то обвинять, то хоть в вопросе разберись. Маск продаёт услуги связи, а не спутники. И я думаю что Маск и сам со своей защитой справится.
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
Dimkovski
21:50
Да. На 4090 можно кайфовать в 4К, а в некоторых играх даже с лучиками. Но я для себя выбрал вариант 2К без лучей на 6800XT на ультрах! Хотя есть второй 4К монитор. Извращаться в 35-40 кадров в 4К я не...
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
mozghru
21:45
Современные проекты в 4к ничто не тянет. 4к без длсс?Все что ниже "качества" у фср жёстко мылит в сравнение с длсс.. Извините не любитель мыла. Радуюсь своей 4070..)
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Weismar
21:43
Ничего на 3060 нет и не будет, криво прилепленный ФСР 3 это чепуха, как и сам ФСР 3 по сути. По описанию ФСР 3 понятно что и в подмётки FG от Нвидиа не годится https://www.youtube.com/watch?v=juHKeT3i...
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Олег Железовский
21:42
А что нужно дикому западу в Тихом океане?Средиземного моря разве мало?
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
Марат Мухамедьяров
21:41
А в чём заключается бред? Вроде тут автор просто описал содержание конференции и отношение России к проблеме, отсебятины не вижу. Можете объяснить поподробнее?
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
Dimkovski
21:40
В 90-е и начале Нулевых мы извращались по 25 кадров на Соньке...Пора бы уже выбираться из каменного века... ну какой FX6300 для TLOU и CP2077 ? Это мазохизм. впрочем как и 1660
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
Марат Мухамедьяров
21:36
Такая себе попытка оскарбления🥱
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем