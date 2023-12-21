Семья миллиардера Hermès в недоумении после того, как он выбрал своего садовника наследником половины своего состояния в 11 миллиардов долларов.

По данным швейцарского издания Tribune de Genève, Пуэч, у которого нет ни супруги, ни детей, планирует оставить половину своего огромного состояния и портфеля недвижимости своему садовнику и его семье, и этот шаг происходит на фоне сообщений о разладе в семье по поводу деловых решений.

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Состояние Пуэча оценивается в 11,5 миллиарда долларов, и, как сообщается, он планирует оставить своему садовнику половину своего состояния, уже подарив ему недвижимость в Марокко и виллу в Швейцарии общей стоимостью почти 6 миллионов долларов.

Такой шаг - редкость для семей с богатым наследством: Пуэч - наследник Тьерри Эрмеса в пятом поколении, который основал модный дом класса люкс в 1837 году, но уникальные схемы наследования не редкость даже среди ультрабогатых людей.

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В 2007 году человек из знатного португальского рода по имени Луис Карлос де Норонья Кабрал де Камара, как сообщается, оставил свои банковские счета, 12-комнатную квартиру в Лиссабоне, дом в Португалии, роскошный автомобиль и два мотоцикла группе из 70 человек, чьи имена он наугад выбрал из телефонной книги более чем за десять лет до своей смерти.