Небольшой самолет разбился в Эверглейдс во Флориде, в результате чего пилот просидел на мели девять часов, прежде чем был спасен во вторник.

Пилот, упавший в Эверглейдс во Флориде, был спасен после нескольких часов ожидания на крыле своего самолета, наполовину погрузившегося в кишащие аллигаторами воды.

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Сотрудники пожарной службы Майами-Дейд на пресс-конференции сообщили, что о том, что в отдаленном районе Эверглейдс под названием Mack's Fish Camp находится сбитый самолет, они узнали около 10 часов утра во вторник. Из-за плотного рельефа местности лодка, предоставленная шерифом округа Бровард, не смогла добраться до места падения самолета, поэтому лучшим вариантом для спасателей стал подход с воздуха.

Один из членов вертолетной спасательной группы спустился на крыло самолета Cessna 172M и оценил травмы пилота. При падении он получил травму ноги и самостоятельно наложил жгут для остановки кровотечения. Небольшие повреждения позволили вытащить его и спасателя одновременно, как показано на видео. Пилот был доставлен в ближайшую больницу для лечения полученных травм.

Капитан пожарной службы Майами-Дейд Энди Борхес сказал, что мужчина был "очень рад нас видеть", когда прибыли спасатели. Мужчина находился на мели с раннего утра в окружении опасных диких животных Флориды.

"Это и аллигаторы, и комары, и все остальное", - сказал Борхес, добавив, что после стольких часов без воды мужчина был обезвожен.

Как сообщает NBC Miami со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации, самолет мужчины упал около 2:20 ночи, то есть пилот просидел на мели не менее 7 часов, прежде чем спасатели получили сигнал о его местонахождении. Полетные данные, предоставленные NBC Miami, показывают, что самолет Cessna упал в воду по спирали.

По данным CBS Miami, самолет принадлежит летной школе, расположенной в этом районе. По словам начальника пожарной службы Управления шерифа Броварда Майкла Кейна, именно школа позвонила в службу 911 около 10 часов утра, предупредив спасателей об аварии.

Неясно, почему школе потребовалось столько времени, чтобы оповестить власти об авиакатастрофе. В видеоинтервью телеканалу CBS Miami Кейн отметил, что пилоту повезло, и он смог избежать этого испытания.

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То, что пилот смог отделаться лишь травмой ноги после того, как посадил самолет в Эверглейдс с густым кустарником, само по себе является удивительным подвигом, и мы очень благодарны, что с ним все в порядке.