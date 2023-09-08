Резе Балучи были предъявлены обвинения в связи с попыткой совершить путешествие из Флориды в Лондон, которое было прервано, когда власти настигли его у берегов Джорджии.

Во время приближения урагана "Франклин" к восточным районам США, береговая охрана США столкнулась с необычным случаем. В море находился человек на плавучем хомячьем колесе размером с человека, который утверждал, что совершает путешествие по Атлантическому океану до Лондона на самодельном судне.

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По словам представителей береговой охраны, Балучи угрожал покончить с собой, если офицеры прервут его миссию. На следующий день офицеры повторили попытку, но на этот раз Балучи показал им два ножа, снова угрожая покончить с собой. Затем он схватил провода и угрожал взорвать себя. Однако, позже он сообщил полицейским, что так называемая бомба была поддельной.

Его удалось убедить покинуть судно 29 августа, а во вторник ему были предъявлены обвинения в препятствовании высадке на судно и нарушении приказа капитана порта в федеральном суде Майами.

Согласно судебным документам, Балучи был освобожден в этот же день под залог в 250 тыс. долл.







