Люси Летби умрет за решеткой после того, как судья приговорил ее к 14 пожизненным заключениям - медсестра-убийца так и не встретилась с родственниками, чьи жизни она разрушила.

Самая большая серийная убийца детей в современной истории Великобритании была признана виновной в убийстве семерых новорожденных и попытке убийства еще шестерых. Восьмой ребенок умер через три дня после предполагаемой атаки медсестры, но присяжные не смогли вынести вердикт по обвинению в покушении на убийство.

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В результате исключительного решения медсестра была приговорена к пожизненному заключению за семь обвинений в убийстве и семь обвинений в попытке убийства. Медсестра стала четвертой женщиной, которой было назначено пожизненное заключение.

Вынося приговор, судья Госс отметил, что Летби проявляла "нездоровое увлечение" тяжелобольными детьми и причиняла им "острую боль", когда они отчаянно боролись за жизнь.

Он сказал суду: "Вы действовали в полном противоречии с нормальными человеческими инстинктами, связанными с воспитанием и заботой о младенцах, и грубо нарушили доверие, которое все граждане оказывают тем, кто работает в сфере медицины и ухода за больными. Дети, которым вы причинили вред, родились недоношенными, и некоторые из них рисковали не выжить, но в каждом случае вы намеренно причинили им вред, намереваясь убить их".

Судья отметил, что Летби будут предоставлены копии его замечаний и личных заявлений семей ее жертв. Он сказал, что только Летби знает, что побудило ее начать "жестокую, расчетливую и циничную кампанию по убийству детей", и отметил, что она "холодно отрицала свою ответственность за совершенные ею преступления".

Судья отметил, что медсестра была горда своим профессионализмом, который она использовала, чтобы начать причинять вред детям, проявляя "злобу, граничащую с садизмом", не вызывая подозрений. Он также отметил, что медсестра использовала тактику нападения на детей, когда другие сотрудники были на перерыве, и хранила медицинские документы как "нездоровые записи" своих нападений.

Семьи жертв 33-летней медсестры рассказали о том, как их жизни были разрушены злом, замаскированным под заботливую медсестру. Родители малыша, убитого Летби в 2015 г., и его сестры-близнеца, которая подверглась нападению, но выжила. Они не смогли обнять своего маленького мальчика, пока он был жив, потому что его забрала медсестра. То, что должно было быть самым счастливым временем в их жизни, стало самым страшным кошмаром.

Другая мать ребенка , который весил всего 1 фунт 12 кг, когда был убит Летби, рассказала о своих переполняющих эмоциях, когда впервые взяла сына на руки. Она винит себя в его смерти и не защитила его, добавив, что если бы она не легла спать в ту ночь, может быть, он был бы еще здесь. Ещё одна мать ребенка, который сжимал в руках маленькую мягкую игрушку-кролика, сказала, что злобное чувство собственного достоинства привело медсестру к тому, что она стала претендовать на жизни, которые не принадлежали ей.

Отец ребёнка которого она пыталась убить выразил свою боль и говорил о том, что его дочь лишится многих жизненных радостей из-за действий Летби. Он также отметил, что каждый день молился за спасение своей дочери и благодарен Богу за ее спасение, но считает, что Летби была дьяволом, который нашел ее.

Никто из родителей не подозревал, что их дети стали жертвами убийства, пока к ним не пришли полицейские спустя три года. Но одна мать ребенка, которого Летби пытался убить, заявила, что всегда знала, что ее сыну был нанесен умышленный вред.

Объективно говоря, в деле трудно выделить мотив преступления. И от этого фигура обвиняемой, которая выглядит такой обыкновенной, как многие ее сверстницы, кажется особенно монструозной.

В течение года происходили необъяснимые смерти младенцев или их быстрое ухудшение после нахождения в отделении, где дежурила Люси Летби. Некоторые врачи подозревали ее в причастности к этому, но руководство госпиталя не верило им и не принимало меры.

Они даже заставили обвинителей извиниться перед медсестрой. В результате убийства продолжались еще несколько месяцев, погибли младенцы, которых можно было спасти. В настоящее время подготавливается обвинение против руководства больницы за их бездействие.