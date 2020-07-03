Vivo раскрыла характеристики мощного телефона на Mediatek Dimensity 1000+ – экран 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч
Несколько месяцев назад субренд Vivo показал самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 865 – модель iQOO Neo 3. Как выяснилось, компания в этом году продолжит радовать потребителей недорогими смартфонами на лучших процессорах, на этот раз iQOO выпустит гаджет на лучшем решении от Mediatek – чипе Dimensity 1000+.
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Сегодня в официальном аккаунте Weibo iQOO сообщила о характеристиках очередного «убийцы флагманов» – iQOO Z1x, который будет оснащён 120-герцевым LCD дисплеем. Также смартфон получит аккумулятор внушительной ёмкости в 5000 мАч.
Об остальных характеристиках на данный момент известно следующее: аппарат будет иметь в качестве основной тройную 48-мегапиксельную камеру, фронтальный модуль на 16 Мп, а также до 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Напомним, что, к сожалению, гаджет вряд ли будет продаваться на территории РФ, как и другие устройства от iQOO.
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