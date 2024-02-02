В России стартовали продажи нового гибридного автомобиля Voyah Dream Long Range по цене от 10,89 млн рублей.

Марка Voyah начала продажи в России новой модификации гибридного минивэна Dream под названием Long Range. Эта модель, как следует из названия, имеет увеличенный запас хода на одном заряде батареи и полном баке бензина, который теперь составляет 915 км вместо прежних 750 км.

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Цена на Voyah Dream Long Range установлена на уровне 10 890 000 рублей. Стоимость обычного гибридного микроавтобуса Dream PHEV составляет 10 290 000 рублей.

Какие изменения были внесены в электропривод гибридного автомобиля Voyah Dream? Машина получила тяговую батарею повышенной емкости, увеличившейся с 25,57 кВтч до 43 кВтч. По-прежнему, блок аккумуляторов может быть заряжен перед поездкой от внешнего источника питания. С новой батареей, запас хода только на электрической тяге увеличился с 82 км до 185 км.

Увеличение энергоемкости позволило повысить мощность электродвигателей полноприводного минивэна. Общая мощность возросла с 394 л.с. до 422 л.с., что сократило время разгона до 100 км/ч c 6.6 сек. до 5.9 сек.

Какие изменения были внесены в бензиновый двигатель Voyah Dream? Объем двигателя внутреннего сгорания минивэна увеличился с 1.5 литра до 1.43 литра, при этом мощность возросла со 129 л.с. до 143 л.с. В сочетании с электродвигателями, полный бак бензина обеспечивает безостановочный запас хода минивэна в 915 км.

Как работает гибридная система Volyah Dream в разных режимах? При полностью заряженной батарее, минивэн ведет себя как электромобиль, а при движении по городу, увеличенного запаса хода может хватить на весь день.

При разряде аккумулятора включается бензиновый двигатель, который приводит в действие электрогенератор и поддерживает зарядку аккумулятора. Он может включаться как автоматически, так и в режиме выработки энергии.

При дальних поездках по трассе, где для электродвигателей создается менее эффективный режим, двигатель внутреннего сгорания подключается к колесам автомобиля физически, и Dream движется как бензиновый автомобиль. Это решает проблему ограниченного запаса хода, типичную для электромобилей.

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