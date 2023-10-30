Пока не понятно будет ли Exynos

Samsung уже неоднократно меняла график запуска, но январский запуск стал бы значительным отклонением от обычного февральского графика запуска компании. Компания также изучает возможность проведения мероприятий Unpacked в разных странах каждый год, вместо того чтобы всегда проводить их в Соединенных Штатах.



Серия Galaxy S24 с нетерпением ожидается поклонниками, которым не терпится увидеть, сможет ли Samsung развить успех линейки Galaxy S23. Ожидается, что серия получит ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением, включая новую систему камер, более мощный процессор и аккумулятор с более длительным сроком службы.



Однако существует некоторый скептицизм в отношении возвращения Exynos, которая, как ожидается, будет использоваться в серии Galaxy S24 в некоторых регионах. В прошлом процессоры Exynos подвергались критике за их производительность и время автономной работы.