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Samsung уже неоднократно меняла график запуска, но январский запуск стал бы значительным отклонением от обычного февральского графика запуска компании. Компания также изучает возможность проведения мероприятий Unpacked в разных странах каждый год, вместо того чтобы всегда проводить их в Соединенных Штатах.
Серия Galaxy S24 с нетерпением ожидается поклонниками, которым не терпится увидеть, сможет ли Samsung развить успех линейки Galaxy S23. Ожидается, что серия получит ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением, включая новую систему камер, более мощный процессор и аккумулятор с более длительным сроком службы.
Однако существует некоторый скептицизм в отношении возвращения Exynos, которая, как ожидается, будет использоваться в серии Galaxy S24 в некоторых регионах. В прошлом процессоры Exynos подвергались критике за их производительность и время автономной работы.