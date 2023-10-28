Чтобы использовать двойное нажатие, пользователям просто нужно поднять запястье и дважды коснуться экрана большим и указательным пальцами.

Apple представила новый жест двойного касания для Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Этот жест позволяет пользователям выполнять общие действия на своих часах без необходимости касаться экрана.

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Чтобы использовать двойное нажатие, пользователям просто нужно поднять запястье и дважды коснуться экрана большим и указательным пальцами. Этот жест можно использовать для: Управления медиа, включая воспроизведение, паузу, пропуск, ответ на вызовы и завершение вызовов. Реакции на уведомления, включая инициирование основного действия, прокрутку виджетов, чтение сообщений и просмотр уведомлений. Управления таймерами и будильниками, включая отложенный сигнал тревоги, паузу, возобновление и окончание. Использования камеры iPhone, включая съемку фотографий. Управления тренировками, включая запуск и остановку автоматических напоминаний о тренировках.

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Чтобы включить функцию двойного касания, пользователям необходимо обновить свои Apple Watch до watchOS 10.1, а iPhone — до iOS 17.1. После обновления устройств пользователи смогут настроить жест двойного касания в приложении Apple Watch на своём iPhone. Чтобы отключить двойное касание, пользователи могут перейти в Настройки > Жесты > Двойное касание на своём сопряжённом iPhone.



Двойное нажатие — это новая инновационная функция, которая упрощает использование Apple Watch, особенно когда у вас заняты руки. Это также ценная функция обеспечения доступности для пользователей с ограниченными возможностями.