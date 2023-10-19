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MUKAGALI
WhatsApp упрощает управление несколькими учетными записями
Новая функция позволяет пользователям переключаться между аккаунтами без выхода из системы

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Чтобы создать дополнительную учетную запись WhatsApp, пользователям потребуется второй номер телефона, SIM-карта или устройство с поддержкой нескольких SIM-карт или eSIM.

Чтобы начать процесс настройки, пользователи должны открыть настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом со своим именем и выбрать "Добавить учетную запись".

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После настройки пользователи могут быстро переключаться между учетными записями без необходимости выходить из системы или носить с собой два отдельных телефона. Мета сообщает, что приложение также позволит пользователям управлять конфиденциальностью каждой учетной записи и настройками уведомлений отдельно.

Компания рекомендует пользователям использовать только официальный клиент WhatsApp, чтобы гарантировать безопасность своих устройств от вредоносных программ или атак на кражу учетных данных.

Эта новая функция является долгожданным дополнением к WhatsApp, поскольку она упрощает управление несколькими учетными записями для пользователей. Также важно отметить, что Meta заботится о конфиденциальности и безопасности пользователей и рекомендует пользователям использовать только официальный клиент WhatsApp.

#whatsapp #meta #приложение #новая функция
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