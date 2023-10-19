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MUKAGALI
Amazon выходит на рынок беспилотной доставки в Европе
Компания планирует начать поставки дронами в Великобританию и Италию в конце 2024 года

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Amazon объявила в среду, что начнет поставки беспилотников в Великобританию и Италию в конце 2024 года. Сервис компании, основанный на беспилотниках, в настоящее время доступен только на двух небольших площадках в Калифорнии и Техасе.

Amazon впервые изложила планы по использованию беспилотных летательных аппаратов для доставки в 2013 году, но прогресс был медленным. Компания запустила свой сервис Prime Air в конце 2022 года, но её беспилотники осуществили всего несколько сотен доставок.

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Дроны нового поколения Amazon, MK30, не нуждаются в специальной панели доставки с QR-кодом для доставки товаров покупателям. Самолёт также сможет летать при слабом дожде, сильном ветре и вечером.

В Великобритании и Италии Amazon сначала будет обязана использовать наблюдателей и следить за тем, чтобы её беспилотники не выходили за пределы их прямой видимости. Однако в будущем компания надеется работать за пределами прямой видимости.

Amazon стремится решать проблемы безопасности регулирующих органов и клиентов. Компания утверждает, что заказать товар, доставленный дроном MK30, было бы "в сотни раз безопаснее", чем ехать за ним в магазин.

#amazon #европа #беспилотная доставка #prime air
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