Parker Solar Probe достиг скорости 635 266 километров в час, что также является новым рекордом для движущихся объектов, созданных человеком

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 27 сентября 2023 года объявило о том, что космический аппарат Parker Solar Probe установил новые рекорды скорости и расстояния. Аппарат приблизился к Солнцу на расстояние 7,26 миллиона километров, что на 23 миллиона километров ближе, чем когда-либо прежде. Кроме того, Parker Solar Probe достиг скорости 635 266 километров в час, что также является новым рекордом для движущихся объектов, созданных человеком.

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Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года. Его цель — изучить корону Солнца, самую внешнюю и горячую оболочку звезды. Для этого аппарат использует гравитационные маневры, чтобы постепенно снижать свою орбитальную энергию и приближаться к Солнцу. В конце 2024 года аппарат совершит свой последний пролет мимо Венеры и достигнет своего ближайшего подхода к Солнцу на расстоянии всего 6,16 миллиона километров от его поверхности.



Parker Solar Probe также добился ряда научных достижений. В июле 2023 года аппарат стал первым, кто прошел через коронарную массу выброса (CME), мощную вспышку плазмы, которая выбрасывается из Солнца в космос. Это событие было запечатлено камерой аппарата, которая выдержала воздействие CME без повреждений. Анализ этих изображений поможет ученым лучше понять, как работает Солнце и как предсказать солнечные бури, которые могут повлиять на Землю.