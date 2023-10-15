Mortal Kombat 1 Kombat Pack: новые фавориты фанатов и приглашенные персонажи

Набор Kombat Pack для Mortal Kombat 1 будет включать шесть новых персонажей, включая как возвращающихся фаворитов фанатов, так и приглашенных персонажей из других объектов. Персонажи будут выпущены в следующем порядке:



Всечеловек (ноябрь 2023).

Куан Чи и Миротворец (зима 2023/2024).

Ермак и уроженец Родины (весна 2024).

Такеда Такахаши (лето 2024).

Даты выхода Quan Chi и Peacemaker несколько расплывчаты, поэтому вполне возможно, что они могут быть перенесены на начало 2024 года. Релиз Homelander также может быть отложен из-за того, что актер Энтони Старр не сможет принять участие в записи из-за забастовки.

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В комплект Kombat Pack также войдут четыре новых камео-бойца:

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Тремор (ноябрь 2023).

Ферра, Джанет Кейдж, Хамелеон и Мавадо (даты выхода еще не объявлены).

NetherRealm в прошлом отдавали должное приглашенным персонажам, так что фанаты могут ожидать отличных впечатлений от этой новой группы.



Mortal Kombat 1 была встречена положительными отзывами после выхода, причем критики высоко оценили ее способность успешно перезагрузить серию и поддерживать ощущение веселья все эти годы спустя. Тем не менее, некоторые критики отметили, что комбо-тяжелый боевой стиль игры может быть менее привлекательным для новичков, и что режим Invasions временами может показаться скучным.