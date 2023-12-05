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Судья Иерусалимского окружного суда, Арье Романов, проведя анализ документов по делу, пришел к выводу о наличии медицинской халатности в ходе лечения заключенного. По решению суда, компенсацию в размере 560 000 шекелей выплатят не только Управление тюрем, но и больничная касса "Клалит".
Истец, 61-летний житель Западного берега, ранее отбывавший наказание шесть раз за уголовные преступления, подал жалобу в тюрьме на боли в ногах. Диагноз ему был поставлен лишь через 8 месяцев после первых жалоб, что суд признал медицинской халатностью.
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В прошлом, находясь в тюрьме, он жаловался на слабость в ногах и стреляющие боли в руках. Ортопед, вызванный для обследования, установил диагноз заболевания поясничного отдела позвоночника и выписал лекарство. Однако боли не утихли, и состояние ухудшилось через 5 месяцев. Бывший заключенный обвинял больничную кассу "Клалит" и Управление тюрем в халатности, требуя денежную компенсацию.
Представитель Управления тюрем заявил, что медицинская помощь была предоставлена оперативно, и постановка диагноза заняла всего лишь 8 месяцев, что считается быстрым в данном контексте. Они также утверждали, что операция не предотвратила бы инвалидность даже при более раннем ее проведении.
Однако судья принял сторону палестинца, опираясь на заключение эксперта, считающего, что предоставленное лечение было недостаточным, и тюремные врачи должны были ускорить обследование, учитывая серьезность состояния заключенного.