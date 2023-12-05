Палестинец, отбывавший наказание в тюрьме Израиля, получит компенсацию более чем в полмиллиона шекелей из-за недостаточного лечения.

Судья Иерусалимского окружного суда, Арье Романов, проведя анализ документов по делу, пришел к выводу о наличии медицинской халатности в ходе лечения заключенного. По решению суда, компенсацию в размере 560 000 шекелей выплатят не только Управление тюрем, но и больничная касса "Клалит".

Истец, 61-летний житель Западного берега, ранее отбывавший наказание шесть раз за уголовные преступления, подал жалобу в тюрьме на боли в ногах. Диагноз ему был поставлен лишь через 8 месяцев после первых жалоб, что суд признал медицинской халатностью.

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В прошлом, находясь в тюрьме, он жаловался на слабость в ногах и стреляющие боли в руках. Ортопед, вызванный для обследования, установил диагноз заболевания поясничного отдела позвоночника и выписал лекарство. Однако боли не утихли, и состояние ухудшилось через 5 месяцев. Бывший заключенный обвинял больничную кассу "Клалит" и Управление тюрем в халатности, требуя денежную компенсацию.

Представитель Управления тюрем заявил, что медицинская помощь была предоставлена оперативно, и постановка диагноза заняла всего лишь 8 месяцев, что считается быстрым в данном контексте. Они также утверждали, что операция не предотвратила бы инвалидность даже при более раннем ее проведении.

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Однако судья принял сторону палестинца, опираясь на заключение эксперта, считающего, что предоставленное лечение было недостаточным, и тюремные врачи должны были ускорить обследование, учитывая серьезность состояния заключенного.