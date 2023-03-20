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Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) в четверг объявил о дополнительном повышении ставки на 50 базисных пунктов до 1% годовых. Это второе увеличение ставки за последние три месяца и четвертое за год. ЕЦБ сигнализирует о готовности обеспечить ликвидность банкам при необходимости, в связи с недавними потрясениями на рынках.Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что решение было принято единогласно и отражает уверенность в экономическом росте еврозоны и необходимость борьбы с инфляцией. Он добавил, что ЕЦБ не имеет предубеждений относительно будущих шагов по монетарной политике и будет действовать в зависимости от ситуации.Аналитики отмечают, что ЕЦБ продолжает проводить жесткую политику, несмотря на риск углубления кризиса долга в еврозоне и замедление мировой экономики. По их мнению, повышение ставки может поддержать евро, но также усилить давление на проблемные страны, такие как Греция, Ирландия и Португалия.