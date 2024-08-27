Израиль уверенно заявляет что отразит любые атаки

Израиль объявил в субботу, что его вооруженные силы готовы к любым возможным ответным атакам со стороны «Хезболлы» или Ирана в ответ на гибель их высокопоставленных лидеров.

Это заявление последовало за сообщениями в израильских СМИ о том, что существуют ситуационные оценки, указывающие на возможную неизбежную атаку со стороны «Хезболлы».

И «Хезболла», и Иран выступили с угрозами возмездия в адрес Израиля после того, как за последние недели погибли несколько ключевых фигур в поддерживаемых Ираном группах повстанцев. Среди этих инцидентов - гибель старшего военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в результате израильского авиаудара в Бейруте в конце июля и гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Отвечая на вопросы об этих угрозах, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в субботу, что военные готовы к любым потенциальным атакам со стороны «Хезболлы» или Ирана.

«Мы серьезно относимся к угрозам наших врагов и уже давно готовы к ним. Мы очень хорошо подготовлены как в наступательном, так и в оборонительном плане. Любая угроза гражданам Израиля, которую мы выявим, будет устранена, и мы будем продолжать это делать. Мы будем немедленно информировать общественность о любом развитии событий», - сказал Хагари.

Отвечая на вопрос репортера израильского государственного телеканала Kan 11 об оценках ситуации, предполагающих возможное нападение «Хезболлы», Хагари не подтвердил знакомство с этими оценками и не сообщил, когда можно ожидать нападения.

«Как я уже говорил, мы уже давно готовы как к наступательным, так и к оборонительным действиям. Мы работаем над устранением угроз и будем продолжать это делать. При любом изменении или развитии событий мы будем немедленно информировать общественность. Наша миссия - защищать граждан Израиля», - подтвердил Хагари.

Серьезная атака на Израиль может сорвать переговоры о прекращении огня, которые, по словам американских чиновников, находились на продвинутой стадии до гибели Хании в Тегеране, в котором Иран обвинил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою ответственность.