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Filcenberg
Макрон отвергает кандидатуру французских левых на пост премьер-министра
Макрон, заявил, что не позволит левым сформировать правительство, несмотря на то, что они получили большинство мандатов на выборах.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон решительно заявил, что левым нельзя позволить сформировать правительство, несмотря на то, что они получили больше всего мандатов на недавних внеочередных парламентских выборах. В своем первом телевизионном интервью после выборов Макрон отверг кандидата на пост премьер-министра от альянса «Новый народный фронт» (ННФ), представленного незадолго до интервью, и выразил скептицизм по поводу претензий левых на большинство, поскольку они не получили абсолютного большинства.

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Макрон подчеркнул, что законодательные органы должны идти на компромисс, что соответствует практике других европейских демократий. Эта позиция вызвала резкую реакцию со стороны его политических оппонентов. Лидер «зеленых» Марин Тонделье раскритиковала Макрона за отрыв от реальности, а лидер социалистов Оливье Фор назвал высказывания президента значительным отклонением.

Перед самым выступлением Макрона НФП окончательно определилась с кандидатом на пост премьер-министра - Люси Кастет, чиновницей из Парижа. Макрон поставил под сомнение способность Кастет заручиться поддержкой в парламенте помимо левых, которые отстаивают право сформировать правительство, получив наибольшее количество мандатов в ходе выборов, состоявшихся 30 июня и 7 июля.

Макрон заявил, что в центре внимания должно быть не название, предложенное политической партией, а способность создать большинство в Национальном собрании для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны.

#франция #выборы #макрон #правительство #ультраправые
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