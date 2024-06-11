Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
Chang Guang опубликовала короткое видео, на котором показано, как спутник отслеживает американский истребитель F-22 Raptor.

Китайская коммерческая аэрокосмическая компания Chang Guang недавно опубликовала короткое видео, на котором запечатлено, как спутник следит за американским истребителем F-22 Raptor. По данным Clash Report on X, кадры были сделаны в 2020 году, а слежение якобы велось с помощью коммерческой спутниковой системы дистанционного управления Jilin-1.

реклама

Видео очень короткое и состоит всего из шести секунд, в течение которых камеры спутниковой системы следят за самолетом. Чан Гуан идентифицировал самолет как американский стелс-истребитель F-22 Raptor, который перемещается по частично облачному небу.

Наблюдение за F-22 по видеозаписям - не редкость. Технология «стелс» делает F-22 практически необнаружимым для радаров, но он остается видимым невооруженным глазом. Если спутник может отслеживать полет более шести секунд, это означает, что в будущем у него появится мощный боевой потенциал. В то время как наземные радары могут не обнаружить сигнатуру самолета, спутники могут потенциально идентифицировать его, как следует из видео.

Если подтвердится, что китайские спутники отследили полет F-22, это положит начало серьезной дискуссии о боевых возможностях. Важно развеять распространенное заблуждение - стелс-самолеты не являются полностью невидимыми для радаров.

Правильнее использовать термин «низкая наблюдаемость». Это означает, что обнаружить самолет сложнее, но не невозможно. Например, F-22 имеет радиолокационную заметность сродни небольшому металлическому камешку, что соответствует примерно 0,0001 м² радиолокационного сечения (RCS). Это примерно в 100 000 раз меньше, чем RCS типичного истребителя, что делает F-22 обнаруживаемым на расстоянии всего 1/17,5 от расстояния, на котором может быть обнаружен стандартный истребитель. Однако следует отметить, что эта способность к обнаружению существенно меняется в зависимости от угла обзора самолета.

#сша #китай #слежка #f-22 #f-22 raptor
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
6

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
171
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
5
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
2
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
7
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
22:07
По этому поводу я вообще не парюсь. Зато задену богатых дрочеров.
GeForce RTX 5080 может сделать не слишком большой шаг вперёд по сравнению с RTX 4080
Дмитрий
22:06
не только сдэк. еще и майлру. и все все. помню прям из кеша мой пароль вытащили. я потом на сайтах со сливами смотрел прост окак скопированный а он достаточно сложный. как бы должен был зашифрован...
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
Windmark
22:05
Обычный рефреш , подтянут работу с памятью , частот 100мгц накинут , жор убавят и усё. Посмотрим выйдет ли 9500ф
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Дмитрий
22:01
Даже в России таких мониторов полно продается за 12-14к и не будет он стоить 8550. моники что на западе стоят допустим 1400 у нас все 180к лежат. а то и 200 да можно купить у перекупов на авито за...
AMD отказалась от поддержки своих новых процессоров серии Strix Point Ryzen AI 300 на Windows 10
Дмитрий
21:59
Всёравно их и в серую гонят как и бмв до сих пор. Не знаю зачем для кринжа собирать их из деталей на наших заводах. Делайте что то реально своё.
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
ЧatoБoт
21:57
>В рамках усовершенствований доступности представлены опции, ориентированные на инклюзивность и комфорт всех игроков: от режимов для людей с цветовой слепотой до возможности отключения тряски камеры. ...
И трёх лет ждать не пришлось: технологичный шутер Atomic Heart получил поддержку трассировки лучей
Evgeny Chezarin
21:57
ГовноЕядра говноархитектуры работали на понижение производительности.
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Дмитрий
21:56
Китайская компания продолжает кринжевать и вызывать недоумение. 520 долларов за 8 гигов. ну и смехота. за такие бабищи можно на топовом железе смартфон с 12 взять. а не это непойми что из подвал...
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Дмитрий
21:54
Обновили циферки на новые понятно расходимсо
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Garthar
21:53
Господа комментаторы вы читать вообще умеет? Написано же "формальный выход" погуглите хотя бы что это слово означает
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем