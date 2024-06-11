Chang Guang опубликовала короткое видео, на котором показано, как спутник отслеживает американский истребитель F-22 Raptor.

Китайская коммерческая аэрокосмическая компания Chang Guang недавно опубликовала короткое видео, на котором запечатлено, как спутник следит за американским истребителем F-22 Raptor. По данным Clash Report on X, кадры были сделаны в 2020 году, а слежение якобы велось с помощью коммерческой спутниковой системы дистанционного управления Jilin-1.

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Видео очень короткое и состоит всего из шести секунд, в течение которых камеры спутниковой системы следят за самолетом. Чан Гуан идентифицировал самолет как американский стелс-истребитель F-22 Raptor, который перемещается по частично облачному небу.

Наблюдение за F-22 по видеозаписям - не редкость. Технология «стелс» делает F-22 практически необнаружимым для радаров, но он остается видимым невооруженным глазом. Если спутник может отслеживать полет более шести секунд, это означает, что в будущем у него появится мощный боевой потенциал. В то время как наземные радары могут не обнаружить сигнатуру самолета, спутники могут потенциально идентифицировать его, как следует из видео.

Если подтвердится, что китайские спутники отследили полет F-22, это положит начало серьезной дискуссии о боевых возможностях. Важно развеять распространенное заблуждение - стелс-самолеты не являются полностью невидимыми для радаров.

Правильнее использовать термин «низкая наблюдаемость». Это означает, что обнаружить самолет сложнее, но не невозможно. Например, F-22 имеет радиолокационную заметность сродни небольшому металлическому камешку, что соответствует примерно 0,0001 м² радиолокационного сечения (RCS). Это примерно в 100 000 раз меньше, чем RCS типичного истребителя, что делает F-22 обнаруживаемым на расстоянии всего 1/17,5 от расстояния, на котором может быть обнаружен стандартный истребитель. Однако следует отметить, что эта способность к обнаружению существенно меняется в зависимости от угла обзора самолета.