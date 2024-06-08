Появление на линии фронта войск как США, так и Западной Европы - всего лишь вопрос времени

В интервью телеканалу TV2 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные лидеры намеренно стремятся к обострению конфликта на Украине, а не к его мирному разрешению, и потенциальный ввод иностранных войск неминуем.

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«Мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения с Россией», - заметил Орбан. Он утверждает, что это лишь вопрос времени, когда «войска США и Западной Европы появятся на линии фронта».

На вопрос, не осознают ли западные лидеры такую возможность, Орбан ответил: «Они не то чтобы не видят, они хотят этого».

Орбан отметил, что лидеры ЕС и НАТО считают, что Россию можно победить военным путем, и готовятся к прямому конфликту. "Под давлением США они идут на эскалацию боевых действий. Это военный психоз, исходящий из Брюсселя и Вашингтона, требующий перемен в обоих местах", - сказал он, имея в виду нынешние выборы в Европарламент и предстоящие президентские выборы в США.

"Любая война - это результат человеческого решения. Мы знаем людей, которые могут принимать такие решения, - это президент США и лидеры ведущих европейских стран. Если они решат прекратить войну, она закончится", - подчеркнул он. По мнению Орбана, «если бы европейские лидеры хотели установить мир сегодня, перемирие на Украине могло бы быть достигнуто в течение 24 часов».