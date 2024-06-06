Напряженность между двумя странами растет и может перерасти в конфронтацию

На прошлой неделе Северная Корея начала акцию, в ходе которой через границу в Южную Корею было отправлено множество воздушных шаров, наполненных мусором. Этот акт вызвал экстренное предупреждение и постоянное освещение в СМИ Южной Кореи. Хотя этот инцидент, возможно, и не привлек надолго внимания многих южнокорейцев, он вызвал беспокойство у тех, кто живет вблизи сильно военизированной границы, поскольку напряженность между двумя Кореями нарастает.

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Юн Соль Хён, житель приграничного города Паджу и владелец гостевого дома и туристического агентства, говорит, что, хотя некоторые могут воспринимать это как локальную проблему, важно, чтобы все южнокорейцы были в курсе и помогали смягчить ситуацию. Юг отреагировал на инцидент с воздушным шаром возобновлением военных действий на границе, и существует возможность возобновления работы громкоговорителей для трансляции пропаганды через границу.

Пограничная зона, с которой можно заглянуть в уединенный Север, привлекает местных и иностранных туристов. Однако Юн говорит, что эскалация напряженности негативно отразилась на его бизнесе в Паджу, расположенном в 35 километрах к северу от Сеула. Другой житель Паджу, 60-летний Ро Хён Ки (Roh Hyun-ki), также выразил обеспокоенность недавними взаимными действиями между Кореями, опасаясь возможных артиллерийских ударов со стороны Северной Кореи.

Несмотря на прекращение военных действий в Корейской войне 1950-1953 годов в результате соглашения о перемирии, две Кореи технически все еще враждуют. Их вооруженные силы размещены на межкорейской границе, а Северная Корея разместила ракеты и снаряды, нацеленные на Юг, и часто угрожает уничтожением. Северная Корея объявила о временном прекращении отправки воздушных шаров, наполненных мусором, но предупредила, что возобновит эту деятельность, если Юг отправит листовки с критикой ее страны.