Инцидент вызвал крупномасштабную спасательную операцию.

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица, предположительно разбился в воскресенье в горном северо-западном регионе Ирана. Этот инцидент вызвал широкомасштабную спасательную операцию в покрытом туманом лесу, а общественность призвали вознести молитвы.

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Сообщается, что в момент инцидента Раиси находился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Государственное телевидение сообщило, что самолет совершил «жесткую посадку» недалеко от Джолфы, города на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Ирана Тегерана. В последующих сообщениях инцидент был перенесен на восток, в район деревни Узи, но подробности остаются противоречивыми.

По данным государственного информационного агентства IRNA, Раиси сопровождали министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан, а также другие официальные лица и телохранители. В то время как один из представителей местных властей назвал инцидент «крушением», другие использовали такие термины, как «жесткая посадка» или «инцидент».

В течение нескольких часов после инцидента ни IRNA, ни государственное телевидение не предоставили никакой информации о состоянии Раиси. Впоследствии государственное телевидение показало кадры, на которых люди молятся в святилище имама Резы в Мешхеде, одном из самых святых мест шиитского ислама, а также в Куме и других местах по всей стране.