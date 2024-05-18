Министр финансов Израиля, Бецалель Смотрич, объявил о расторжении соглашения о свободной торговле с Турцией и введении 100%-ных тарифов на турецкие импортные товары в ответ на решение Тайипа Эрдогана о прекращении экспорта в Израиль.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил в четверг, что Израиль планирует расторгнуть соглашение о свободной торговле с Турцией и ввести 100-процентные тарифы на другие турецкие импортные товары. Эта мера является ответом на решение президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить экспорт в Израиль. Предложение будет представлено на утверждение кабинета министров.

реклама

Ранее в этом месяце Турция объявила о прекращении экспорта в Израиль на время конфликта между Израилем и Хамасом, ссылаясь на «ухудшающийся гуманитарный кризис» на палестинских территориях. Однако Министерство торговли Турции заявило, что у компаний есть трехмесячный срок для выполнения существующих заказов через третьи страны.

Смотрич заявил в своем релизе, что заявление Эрдогана о прекращении импорта в Израиль равносильно экономическому бойкоту и является существенным нарушением международных торговых соглашений, которые подписала Турция.

Он также отметил, что израильские меры останутся в силе только на время пребывания Эрдогана у власти. Смотрич добавил, что если после окончания срока полномочий Эрдогана будет избран более сбалансированный лидер, который не будет питать вражды к Израилю, то восстановление торговых отношений с Турцией станет возможным.

Согласно предложению Смотрича, все сниженные таможенные ставки, применяемые к товарам, импортируемым из Турции в Израиль в рамках соглашения о свободной торговле, будут отменены. Одновременно с этим на любой товар, импортируемый из Турции в Израиль, будет взиматься пошлина в размере 100% от стоимости товара в дополнение к существующей ставке пошлины.

Министерства финансов, экономики и иностранных дел также примут меры по укреплению израильского производственного сектора и диверсификации источников импорта, чтобы снизить зависимость от Турции, говорится в заявлении.

Израильская ассоциация производителей одобрила план Смотрича, считая его подходящей контрмерой, которая не позволит Эрдогану нанести ущерб экономике страны без ответных мер.