Военнослужащие армии США, ВМС США и израильские военные установили пирс Трайдент, временный пирс для доставки гуманитарной помощи

В пятницу грузовики с гуманитарной помощью начали движение по временному пирсу у сектора Газа, построенному Соединенными Штатами. Это событие стало ответом на растущее давление международного сообщества, требующего ускорить доставку грузов в осажденный прибрежный регион, где значительное число жителей переживает тяжелый гуманитарный кризис.

Центральное командование США подтвердило, что грузовики с гуманитарной помощью начали свой путь к берегу через пирс в 9 утра по местному времени. Плавучий пирс, собранный американскими военными в израильском порту Ашдод, на этой неделе был перемещен к береговой линии Газы, где нет собственной портовой инфраструктуры. Однако, по сообщениям Центркома, ни один американский военнослужащий не сошел на берег.

реклама

Помощь, доставляемая через пирс, является частью постоянной многонациональной инициативы и состоит из товаров, пожертвованных различными странами и гуманитарными организациями. Великобритания объявила, что отправила первую партию помощи через пирс, а Организация Объединенных Наций завершает разработку планов по распределению помощи, доставленной по этому маршруту. Однако ООН вновь заявила, что наземные конвои грузовиков остаются наиболее жизнеспособным, эффективным и действенным методом доставки помощи в Газу.

«Чтобы предотвратить ужасные последствия голода, мы должны использовать самый быстрый и прямой путь к жителям Газы, а для этого нам нужен немедленный доступ по суше», - заявил Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН.

Поставки, выгруженные на пирсе, до прибытия на Кипр пройдут проверку израильских служб безопасности, а после будут подвергнуты дополнительной проверке на израильских контрольно-пропускных пунктах, как сообщили представители администрации США. Группы помощи, Организация Объединенных Наций и ближайшие союзники Израиля призвали активизировать усилия по доставке помощи в сектор Газа, который был сильно разрушен в результате израильской кампании, начатой в прошлом году после нападения на Израиль 7 октября под руководством ХАМАС.

Недавний всплеск беспорядков еще больше обострил эту проблему, поскольку сотни тысяч людей, уже перемещенных в результате войны и нашедших убежище в городе Рафах на юге Газы, переместились в центральные районы Газы в ожидании израильского наступления.

Израиль заявил, что активизирует усилия по доставке помощи в Газу, и военные сообщили, что в четверг через контрольно-пропускные пункты Керем-Шалом и Эрез въехали 365 грузовиков с мукой и топливом.