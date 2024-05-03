Это может привести к введению новых санкций в отношении тех, кто участвует в этом.

Белый дом объявил в четверг, что Россия превышает установленные Советом Безопасности ООН ограничения на поставки нефтепродуктов в Северную Корею, что указывает на введение новых санкций в отношении тех, кто способствует этим поставкам.

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Ранее Организация Объединенных Наций установила глобальный лимит в 500 000 баррелей в год на поставку нефтепродуктов в Северную Корею в рамках давних усилий по сдерживанию программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия.

Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности, заявил, что только в марте Россия поставила в Северную Корею более 165 000 баррелей нефтепродуктов. Он добавил, что из-за близкого расположения российских и северокорейских торговых портов эти поставки могут осуществляться бесконечно долго.

Это откровение было сделано через день после того, как была распущена группа экспертов ООН, следившая за соблюдением санкций против Северной Кореи в связи с ее ядерным оружием и ракетными программами. Россия, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, препятствовала возобновлению работы группы.

Администрация Байдена рассекретила и обнародовала разведывательные данные, указывающие на то, что Россия все больше полагается на Северную Корею и Иран в поставках оружия для своего конфликта на Украине.

Кирби заявил, что действия России являются беспрецедентными для члена "пятерки" - пяти постоянных членов Совета Безопасности. По его словам, эти действия нарушают давние и последовательные усилия Совета Безопасности ООН по поддержке усилий по денуклеаризации и нераспространению. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против всех, кто способствует поставкам оружия и нефтепродуктов между Россией и Северной Кореей.

В начале этого года Белый дом сообщил, что Северная Корея отправила в Россию баллистические ракеты, которые были использованы на Украине. В октябре Белый дом заявил, что Северная Корея поставила в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.