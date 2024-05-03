Американцы должны покинуть военную базу

Российские военнослужащие прибыли на авиабазу в Нигере, где размещены американские войска, сообщили агентству Reuters представители обороны. Этот шаг последовал за решением нигерской хунты выслать американские войска из страны.

Представители военного ведомства, управляющего западноафриканской страной, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

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Этот шаг российских военных, о котором первым сообщило агентство Reuters, ставит американские и российские войска в непосредственную близость в то время, когда военное и дипломатическое соперничество стран становится все более напряженным из-за конфликта на Украине.

Кроме того, возникает вопрос о перспективах американских объектов в стране после вывода войск.

"Ситуация не очень приятная, но в краткосрочной перспективе управляемая", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о сообщении Reuters, министр обороны США Ллойд Остин преуменьшил риск для американских войск или вероятность того, что российские войска могут приблизиться к американской военной технике.

"Русские находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или к нашей технике", - сказал Остин на пресс-конференции в Гонолулу.

"Я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших войск... Но сейчас я не вижу здесь серьезной проблемы с точки зрения защиты наших войск".

Посольства Нигерии и России в Вашингтоне не сразу ответили на просьбу о комментарии.

США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группировки, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств. Помимо предстоящего ухода из Нигера, американские войска в последние дни также покинули Чад, а французские войска были выведены из Мали и Буркина-Фасо.