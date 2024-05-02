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Filcenberg
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
Богатые марганцем песчаники указывают на то, что в кратере Гейл когда-то были пригодные для жизни условия.

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Исследовательская группа с помощью аппарата ChemCam на марсоходе НАСА Curiosity обнаружила необычно высокую концентрацию марганца в породах дна озера в кратере Гейла на Марсе. Это позволяет предположить, что данные отложения происходят из реки, дельты или окрестностей древнего озера. Результаты исследования опубликованы сегодня в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

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Патрик Гасда из группы космических наук и приложений Лос-Аламосской национальной лаборатории, ведущий автор исследования, заявил, что оксид марганца с трудом образуется на поверхности Марса, поэтому его обнаружение в высоких концентрациях в береговых отложениях было неожиданным. На Земле такие отложения встречаются часто из-за высокого содержания кислорода в атмосфере, который вырабатывается фотосинтезирующими организмами и микробами, способствующими реакциям окисления марганца.

Газда добавил, что на Марсе нет никаких свидетельств жизни, и процесс, в результате которого в древней атмосфере Марса образовался кислород, остается неизвестным. Поэтому образование и концентрация оксида марганца здесь вызывает недоумение. Эти открытия позволяют предположить, что в марсианской атмосфере или поверхностных водах действуют более широкие процессы, и указывают на необходимость дальнейших исследований для понимания окисления на Марсе.

ChemCam, продукт Лос-Аламоса и CNES (французского космического агентства), использует лазер для создания плазмы на поверхности скал и собирает свет для определения элементного состава пород.

#марс #земля #внеземная жизнь
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